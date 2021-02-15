Başlamadan ara: Yüz yüze eğitime 14 ilde erteleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Şubat itibarıyla kademeli olarak başlaması planlanan yüz yüze eğitime, daha birinci günden kar engeli geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı uyarınca Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokullarının açılmasına karar verilmişti. Ayrıca açılan özel eğitim kurslarında da 8 ve 12’inci sınıflar ders görmeye devam ediyordu.

Kar nedeniyle eğitim Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz’de kademeli geçişin ilk gününde yer yer aksadı. Valiliklerin açıklamasına göre eğitime İstanbul’un dışında Kocaeli, Bursa, Yalova, Tekirdağ, Düzce’de 2 gün; Balıkesir, Edirne, Sakarya, Çanakkale, Kütahya, Sinop, Karabük ve Kastamonu’da 1 gün ara verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıklamıştı.