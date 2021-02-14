Çok sayıda ilde yüz yüze eğitime erteleme

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Düzce ve Bolu'da 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime geçilmesi planlanan okullarda, yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendi. Çok sayıda ilde ise yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği de kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen okullarda eğitime 2 gün ara verilmesi kararı alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada "Son alınan meteoroloji verilerine göre, öğretmen ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmî, özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat 2021 Çarşamba gününe kadar ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 13.02.2021 tarih ve 141 Sayılı Kararıyla ilimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen il geneli Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama kararı 2 (iki) gün süreyle ertelenmiş olup yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da eğitime uzaktan eğitimle devam edilecektir" denildi.

Bursa

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da konuyla ilgili kararın Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bugün verildiği belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen resmî ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) gün (15.02.2021/16.02.2021) süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 (iki) gün (15.02.2021/16.02.2021) ara verilmesine karar verilmiştir."

Düzce

Düzce Valiliği de yaptığı açıklamada "15-16 Şubat 2021 Pazartesi ve Salı günleri il merkezinde ve tüm ilçelerde; yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan resmi ve özel anaokullarının, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 (iki) gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, kreş ve gündüz bakım evlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm resmi ve özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 (iki) gün ara verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadesine yer verdi.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirdi. Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alındığını belirtti. Ümit, il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiğini de duyurdu

Öte yandan Çanakkale, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Edirne ve Kastamonu'da yüz yüze eğitim daha başlamadan 1 gün ertelendi.

Çanakkale

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü bazı okullarda başlayacak olan yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Buna göre; Çanakkale'de yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başlayacak. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de, yarın idari izinli sayılacak.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada il hıfzısıhha kurulunca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.

Edirne

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Merkez ve İlçelerimizde yüz yüze eğitime başlaması planlanan Köy Okulları ve Anaokullarında 15 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün (15 Şubat Pazartesi) süreyle ara verilmesine, yine aynı gün (15 Şubat Pazartesi) kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1(Bir) gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi. Sakarya'da da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.

Kastamonu

Kastamonu'da da yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden il merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

Balıkesir

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki okullarda yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin kardan dolayı 1 gün ertelendiğini duyurdu. Vali Şıldak, yarın başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin 1 gün ertelendiğini bildirdi. Bu okullarda yüz yüze eğitiminin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.