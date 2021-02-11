Başak Demirtaş'tan 'Selahattin Demirtaş tekrar siyasete girecek mi?' sorusuna yanıt

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu "Sözüm Var" programına konuk olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Emin Çapa'nın "Selahattin Demirtaş hapisten çıktıktan sonra tekrar siyasete girer mi?" sorusuna yanıt verdi.

Başak Demirtaş, "Selahattin hep siyasetin içinde olur da açık siyasete girer mi hiç konuşmadık, buna ilişkin bir şey diyemeyeceğim" dedi.

Başak Demirtaş, "Selahattin siyasi nedenlerle içeride tutuluyor. Bunu ben değil AİHM söylüyor. 'Siz Selahattin Demirtaş'ı somut olmayan nedenlerle tutukladınız ve bu tutukluluğu sürdürüyorsunuz. Yaptığı konuşmalar düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilebilecek konuşmalar' diyor" ifadesini kullandı.