Demirtaş: Erdoğan'ı mı, Uçum'u mu, Soylu'yu mu esas alacaksınız? 

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na 'hakaret' ettiği suçlamasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Demirtaş, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Gazeteci Yasin Kobulan'ın Twitter'dan aktardığına göre, avukat sayısının fazla olması nedeniyle duruşma Çağlayan Adliyesi'ndeki büyük salonlarından birine alındı.

Erdoğan'ı mı, Uçum'u mu, Soylu'yu mu esas alacaksınız?

SEGBİS ile savunma yapan Demirtaş şöyle dedi:

"Pandemi nedeniyle SEGBİS'te avukat bulundurma hakkımda elimden alınmış durumda. Hukuki destek alamıyorum. Mart ayından bu yana avukatlarımla açık görüş yapamadım. Anayasa 83. Maddesi 'milletvekilleri yaptıkları konuşmadan sorumlu tutulamaz' diyor. Bunu süre ile de sınırlanıyor. Vereceğiniz karar ile Anayasa'ya, TCK'ya, yargıya bağlı olup olmayacağınızı göstereceksiniz. Galata Kulesi'nin altında oturup, 'Galata Kulesi var mıdır yok mudur?'u tartışmak gibidir. Bu kararı tartışarak yargıyı baskı altına almaya çalışıyorlar. Bu kararın bağlayıcı olduğunu da olmadığını da tartışmak yanlıştır. Siz 83/1'de tanınan hakkı mı esas alacaksınız yoksa Tayyip Erdoğan'ı mı, Mehmet Uçum'u mu yoksa Süleyman Soylu'yu mu esas alacaksınız?"

AİHM Büyük Daire'nin kararına da değinen Demirtaş "AİHM'in verdiği kararda en önemsiz maddesi benim serbest bırakılmamdır. Çünkü o beni ilgilendiriyor. Ama diğer 5 madde hepimizi ilgilendiriyor. Bu karar diyor ki tutuklama siyasi saiklerle yapılmıştır. Benim kararlarım altında imzası bulunan tüm hakim ve savcıların ağır suç işlediği kesinleşmiştir. Bir kişiyi siyasi saiklerle tutuklamak bir suçtur. Sizi de bu suça ortak etmek istiyorlar. Siyasi saiklerle tutuklu bulunduğum için savunma yapamıyorum. 'Selahattin Demirtaş bir siyasetçidir, tutuklu olduğu için duruşmaya getirilmedi' diye karar düşmeniz gerekiyor. Hakkımda 122 dava açılmış. Bu baskı kurmak içindir. Şu anda yargıda, siyasette, medyada, iş camiasında bir yapılanma var. Derin diyeceğim ama ortadadır, derinde değildir. Son olarak cezaevlerinde de sorunlar var, açlık grevinde olan arkadaşlarım var. Onları da selamlıyorum" diye konuştu.