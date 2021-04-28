Barcelona'da 5 bin kişilik konser deneyinin sonuçları açıklandı

Barcelona'da düzenlenen 5 bin kişilik konserde koronavirüs salgınına ilişkin "bir işaret" olmadığı duyuruldu.

Germans Trias i Pujol hastanesinde görevli doktor Josep Maria Llibre, düzenlediği basın toplantısında konser deneyinin sonuçlarını sundu. Llibre, "Özetle, doğru tedbir ve havalandırmayla canlı müzik konseri vermek güvenli bir aktivite" diye konuştu.

Llibre, "Etkinlik sırasında hastalığın bulaşmasına dair bir işaret görünmedi. Araştırmanın hedefi de bunu tespit etmekti" dedi.

Konserden iki hafta sonra, izleyiciler arasında bulunan 6 kişide pozitif vaka görüldüğü doğrulanırken, bu vakalardan 4'ünün konser sırasında bulaşmadığı kaydedildi. Diğer 2 vakanın ise nereden bulaştığı henüz doğrulanmadı.

Llibre, deney kurallarına uyduğu için seyircileri tebrik etti.

Barcelona'da 27 Mart'ta Palau Sant Jordi'de Love of Lesbian adlı grubun sahne aldığı konserde seyircilere konser salonuna girmeden önce hızlı Covid-19 testleri yapılmıştı. Seyirciler FFP2 maskeleri takarken, havalandırma şartlarının geliştirildiği ve tuvalet ve bar bölgelerine ilişkin özel prosedürlerinin yürürlükte olduğu mekanda sosyal mesafe kuralları uygulanmamıştı.

Barcelona'da geçtiğimiz Aralık ayında buna benzer 500 kişilik bir ön deney yapılmıştı. Etkinliğin ardından herhangi bir virüs vakasına rastlanmamıştı.

Hollanda'da da Mart ayı başında buna benzer 1300 kişilik bir deney gerçekleşmişti.