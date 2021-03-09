Amsterdam'ın en büyük konser salonunda 1300 kişilik koronavirüs deneyi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan en büyük konser salonu ZiggoDome'da koronavirüs tedbirlerine ilişkin 1300 kişilik bir deney yapıldı.

17 bin kişilik kapasitesi olan konser salonundaki deneye Hollandalı DJ'ler Sam Feldt, Sunnery James ve Ryan Marciano'yla birlikte hayranlarının katıldığı ve salondaki herkesin hareketinin bir cihazla takip edildiği belirtildi.

Konser salonunda bulunanlar 6 gruba ayrılırken, her grupta sosyal mesafe ve maske kuralları değişim gösterdi.

Buna benzer etkinliklerin yeniden ne zaman güvenle açılabileceği amacıyla yapılan deneyde, tüm katılımcıların koronavirüs testinin son 48 saatte negatif çıkması ve deneyden beş gün sonra bir kez daha teste tabi tutulmaları şartı konuldu.

Hükümet danışmanlarının, söz konusu deneyden elde edilecek verilere göre ülke genelinde uygulanan tedbirleri gevşetme kararı alabileceği kaydedildi.

Hollanda'da hükümet onaylı benzer deneylerin bir iş konferansı, iki futbol maçı, bir komedi şovunda da yapılması bekleniyor.

Hollanda hükümeti, geçtiğimiz hafta tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında, hayati olmayan iş faaliyetleri ve orta okulların kısmen açılması kararı almıştı.

Ülkede barlar ve restoranlar Ekim ayından bu yana kapalıyken, ülke genelinde son 6 haftadır gece sokağa çıkma yasağı bulunuyor.