Baldur'da grev pankartı asıldı

Gebze'de bulunan Baldur Süspansiyon'da işçiler greve çıktı.

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, "Pandemi sürecinde, pandemi fırsatçılarına rağmen greve çıkıyoruz. Grevimizin başarılı olması işçi sınıfımıza yol gösterir. İşçilerin mücadelesi cesaret verir. Grevimiz bu nedenle tüm işçi sınıfının grevidir" dedi.

Sendikanın sosyal medya hesabından, "Bugün Grev uygulaması başlatacağımız Baldur Süspansiyon işyerinde işveren saat 05.00'te grev kırıcı olarak içeri işçi sokmak istedi buna engel olmak isteyen Şube Başkanımız ve üyelerimiz Gebze polisi tarafından gözaltına alındı. Baldur Süspansiyon Fabrikası’nda çalışan işçileri tüm baskı ve gözaltılara rağmen grev önlüklerini giydiler. #SendikaHaktır engellemez" denildi.

Gebze Çayırova'da Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İspanya sermayeli Baldur Süspansiyon'da üç yıl önce başlayan sendikalaşma mücadelesi Temmuz 2020 tarihinde sonuçlanırken, işyerinde sendika temsilcilerinin de bulunduğu 5 işçi işten atılmıştı.

İşçilerin, sendikalı olarak işe geri dönmek için fabrika önünde başlattığı direniş devam ederken, toplu sözleşme görüşmeleri de patronun tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldı. Ardından fabrikada yapılan grev oylamasında işçilerin büyük çoğunluğu grev kararına "evet" demişti.