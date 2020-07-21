Ayasofya’da namaz hazırlığı sürüyor: Fresk ve mozaikler perde sistemiyle kapatılacak

24 Temmuz Cuma günü kılınacak namaz nedeniyle Ayasofya’da hazırlıklar yapılmaya devam ediliyor.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, cuma namazına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, AKP MYK ve MKYK üyelerinin de katılması planlanıyor. Kadınlar için de ayrı bir ibadet alanı düzenleniyor.

Habere göre, fresk ve mozaiklerin namaz sırasında sinema sektöründe kullanılan perde sistemine benzer bir "yelken perde" sistemiyle kapatılması kararlaştırıldı. Buna göre, ilk etapta giriş katından görünen 6,5 metrelik Theotokos ile 7,5 metrelik Gabriel mozaikleri için kullanılacak elektronik raylı sistem perde bir dakikada açılıp, bir dakikada kapanacak. İlk aşamada düşünülen ışık teknolojisinden ise vazgeçildiği belirtiliyor.

Müezzin mahfilinin önündeki bin yıllık “omphalion” döşeme mozaiği ise yere serilecek halının altında kalacak. Halının altına önce iki kat keçe konulacak. Müze döneminden kalan restorasyon için kurulmuş iskele de perdeyle kapatılacak ve üzerinde hat sanatından örnekler sergilenecek.

'Halıların tüyleri kıbleye doğru yatırıldı'

Halıları üreten fabrikanın yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul da Ayasofya'ya serilen halılarla ilgili konuştu.Özkul, "Tüyleri, kıbleye doğru buharlı bir sistemle özel olarak yatırılmış durumda" dedi.

Özkul şunları söyledi:

"Halı yüzde yüz yün üretim. Ayrıca başka halılarda olmayan bir özellik var: Tüyleri, kıbleye doğru buharlı bir sistemle özel olarak yatırılmış durumda. Bunun da sebebi genelde cami halılarında diz vurulan yerde ters yatımdan dolayı bir renk değişmesi oluyor. Bunu önlemek için bu halıların tüylerinin hav dediğimiz kısmını kıbleye doğru özel bir sistemle yatırarak bu bozulmayı önlemiş oluyoruz."