1921 Anayasası hatırlatması neyi amaçlıyor?

İlk olarak HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Güçlü parlamenter, güçlü yerel demokrasi öneriyoruz. Tam da bu yerel ilkelerin yer aldığı 1921 Anayasası ilham kaynağı olarak değerlendirilebilir" demiş, ardından AKP'li Adalet Bakanı Gül, "Cumhuriyeti 1921 Anayasası ruhuyla taçlandıracağız" ifadesini kullanmıştı.

Bu iki isimle birlikte çeşitli çevrelerde konuya ilişkin yapılan benzer açıklamalar, üzerinden 100 yıl geçtikten sonra 1921 Anayasası'nı yeniden gündemin ilk sıralarına yerleştirdi.

Peki, neydi 1921 Anayasası, içeriğindeki hangi maddeler öne çıkıyordu ve nasıl bir dönemin ürünüydü?

Eski Anayasa Mahkemesi raportörü olan Hukukta Sol Tavır Derneği Başkanı Ali Rıza Aydın, yeni anayasa tartışmaları sırasında yeniden gündem olan 1921 Anayasası'nı soL için değerlendirdi.

Söz konusu anayasanın bir BMM ve hükümeti anayasası olduğunu, yetkilerin tamamını oraya devrettiğini belirten Aydın, henüz cumhuriyetin ilan edilmediği dönemde, kısa ve öz şekilde çerçeve çizen niteliğine, devletin sınırlarının bile henüz net olmadığı bir dönemde, olağanüstü dönemde yazılan bir anayasa olduğuna işaret etti.

Aydın, sınırların belli olmadığı bir dönemde yerellere verilen özerkliğin o dönemin koşullarında şaşırtıcı bir yanı bulunmadığını, bugün 21 Anayayasası üzerinden getirilmek isteneninse patronların elini kolaylaştıracak şekilde yerel yetkilerin artırılması adımı olabileceğine dikkat çekti.

Aydın'a göre 21 Anayasası tartışmasıyla hedeflenen bir diğer şey, cumhuriyetin henüz ilan edilmediği döneme yapılan atıfla, islam ve devlet iç içeliğinin öne çıkartılması ve böylece laiklik vurgusunun bir kez daha hedef alınması.

'Örnek alınıp arzulananlar 1921’in özünden farklıdır'

"12 Eylül'ün ürünü 1982 Anayasasının, tüm değişiklikleri ve sonunda rejim değişikliğini içeren 2017 değişikliğinden sonra bir kez daha gündeme gelmesiyle 1921 Anayasası da yeniden dillere düştü" diyen Aydın, "2021’de bir asır önceki Anayasanın, özellikle liberaller tarafından örnek alınması yadırgatıcı gelebilir. Kimse bu gönderme yapılırken 1921’in emperyalizme karşı savaş koşullarının, 23 Nisan 1920’de İstanbul Hükümetine karşın kurulan BMM Hükümetinin, o döneme özgü bağımsızlık mücadelesi içindeki ideolojik, siyasal, toplumsal ve ekonomik ilişkilerin yansıdığı bir 'kurtuluş' beklemesin. 1923’de 'Cumhuriyet'i içine alan 'kuruluş' Anayasası gibi bir anayasa da değildir. Parlamento hükümeti beklenmesin. Buradan olsa olsa Yeni Osmanlıyı yıkan ilişkilerin kısa Anayasasının, Cumhuriyeti neoliberal düzene uyumlulaştıran Yeni Osmanlıya geçişin Anayasasına uyarlanması çıkar. Örnek alınıp arzulananlar 1921’in özünden ve amacından farklıdır" ifadesini kullandı.

'Arkasını sermayenin siyasi iktidarlarının dolduracağı kısa bir anayasa isteniyor'

1921 Anayasası'nın ayrıntılara girmeyen kısalığına işaret eden, bu anayasanın bir tür çerçeve çizici olduğuna değinen Aydın, o olağanüstü dönemde çerçevenin içini BMM'nin doldurduğunu, şimdi ise bunun başka bir planın aracı yapılmak istendiğini söyledi.

Aydın, "Başkanlı rejim için arzulanan ise sermayenin istekleri için de arzulanan hak ve özgürlükler anlamında (emekçiler için hak ve özgürlükleri budama anlamında) kendileri yönünden engel olmayacak, sömürü düzeninin istikrarını sağlamakla yetinecek, arkasını sermayenin siyasi iktidarlarının dolduracağı bir kısa Anayasadır. Anayasanın ayrıntısını, ağırlıklı olarak başkanlı rejim içinde başkan kararnameleri (bugünkü cumhurbaşkanlığı kararnameleri) dolduracak, Anayasa hangi konuların yasaya bırakılacağını söyleyecek, gerisi hep başkana kalacaktır" dedi.

'Laiklik kavram olarak değil belki sözcük olarak tutulacak'

Söz konusu anayasayla laikliğin de hedef alınacağını, 21 tartışmalarının böyle bir yönü de olduğunu belirten Aydın, "Sermayeyi koruyacak ve düzenin güvenliğini sağlayacak Anayasa, dinselliği ve dinsel örgütlenmeleri dışarda bırakmayacaktır. Sermayeyle, parayla, siyasetle, devletle ve hukukla ortak amaçta buluşmuş bir din, dinsel özgürlük olarak çalıştırılacak, laiklik kavram olarak değil belki sözcük olarak tutulacaktır" diye konuştu.

'Hak ve özgürlükler budanacak'

1921 Anayasası'nın kısa özünde "hak ve özgürlükler" başlıklarının olmadığını, bunların mücadelelerle kazanıldığını ve 1961 Anayasası'na girdiğini belirten Aydın, hak ve özgürlükler, ayrıntılı anayasalarda olduğu gibi Anayasa maddeleriyle güvenceye alınmayacak, sınırlama ve ilkeleri dahil bu alan da kısmen yasamaya, ağırlıklı olarak da başkan kararnamelerine bırakılabilecektir. Kuvvetler birliği olacak, ipler (1921’in tersine) başkanda olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'Yerel yönetimlere özerklik'

Yargının yalnızca düzenin istikrarı, hak ve özgürlüklerinin korunması yorumuyla yetinecek bir yapıya kavuşturulacağını dile getiren Aydın, "Yerel yönetimlerde özerklik vurgulanacak, koşulları yine siyasal iktidara (başkana) bırakılacaktır. Burada yalnızca bugünkü illeri ve büyükşehirleri düşünmenin ötesinde, güneyde sınır ötesi yakın bölge, Kıbrıs gibi örnekler de özerklik içinde düşünülebilecektir. Federe devlet olmadan onun gereklerini yerine getirecek koşullar yaratılabilecektir" dedi.

"Türkiye’deki anayasal gelişme tezlerinden ve gelişmelerden, 12 Eylül Anayasasında kurtulamadılar. 1961 Anayasasının kazanımları, Cumhuriyet’in dinamiği kolay aşılamadı darbeye rağmen. Şimdi hedefleri bu engelleri aşmak" diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Önceki dönemlerdeki keyfi ve hukuksuz uygulamaların, 2018 Haziranından bu yana sürdürülen uygulamaların ve OHAL döneminin buluşmasıyla süregiden bugünkü düzenin sağlama alınacağı, sermayenin istediği gibi at oynatacağı, emekçi halkın vahşice sömürüleceği, Aydınlanmanın dinsel özgürlük adı altında eriyip gideceği, eğitimin ve bilimin sermayeye hizmet edeceği engelsiz bir kapitalist düzen isteğidir amaçlanan."