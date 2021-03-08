Levent Gültekin'e saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Gazeteci Levent Gültekin Halk TV'nin önünde bir grubun saldırısına uğrarken, saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Gazeteci Levent Gültekin Halk TV'nin önünde 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını duyurmuştu.

Açıklamanın ardından saldırının görüntüleri ortaya çıktı. 

İşte o anlar: