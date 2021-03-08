Gazeteci Levent Gültekin Halk TV'nin önünde 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını duyurmuştu.
Açıklamanın ardından saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
İşte o anlar:
Patronların Ensesindeyiz
soL - Arşiv / Çeviri: Eren Karaca
Dış Haberler
Levent Gültekin'e saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Gazeteci Levent Gültekin Halk TV'nin önünde bir grubun saldırısına uğrarken, saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Merkezi
Gazeteci Levent Gültekin Halk TV'nin önünde 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını duyurmuştu.
Açıklamanın ardından saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
İşte o anlar: