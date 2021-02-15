Annesi AKP'de kadın kolları başkanı olan tutuklu öğrenciden Soylu'ya tepki: Nasıl helalleşecek?

CHP heyeti, Boğaziçi eylemleri sonrası tutuklanan öğrencileri ziyaret etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, tutuklu öğrencilerin görüşleri raporda şöyle anlatıldı:

Tutuklu öğrenci Doğu Demirtaş, ailesinin AKP’li olduğunu belirterek “Annem Gamze Demirtaş, AK Parti’nin Sarıyer Kadın Kolları İlçe Başkanı. Bir ülkede bir bakan sürekli insanları hedef gösterirse, öğrencilere ‘sapkın’ derse, ‘Teröristleri içeri aldık’ derse, savcılar nasıl özgür karar verecek? Onlar da kendilerini baskı altına hissediyor, tutuklamaması gereken kişileri tutuklamak zorunda hissediyor. Süleyman Soylu, benimle nasıl helalleşecek? Bu kadar öğrenciyle ve aileleriyle ne kadar helalleşecek” diye sordu.

Tutuklu öğrenci Şilan Delipalta da şunları dile getirdi: “Soylu ve Altun, ‘terör örgütü irtibatlı olduğumuzu’ söylüyor. Savcı, ‘2911 sayılı yasaya muhalefet’ diyor. Hâkim ona göre tutuklamış, savcının iddia etmediği, hâkimin de karar vermediği bir örgüt üyeliğine Soylu ve Altun nasıl karar veriyor? Bu canımızı çok sıktı, bunun peşini bırakmayacağız.”

Serbest bırakılan Beyza Buldağ ise “Ailem AK Partili, iktidarın bu yüzüyle sabahın 05.00’inde karşılaşmalarından dolayı çok şaşırdılar, endişelendiler. Beni halkı kin ve düşmanlığa sevkten tutukladılar. Aslında TCK 214/3’ten suçladılar ancak bundan tutuklama olmayacağı için son anda TCK 214/1’e çevirdiler. Yani ‘tutuklayın’ talimatı gelmiş, son anda maddeyi talimata uydurdular” diye konuştu.

Tutuklu öğrenci Selahattin Can Uğuzeş de “Babam iyi bir MHP’liydi, şimdi İYİ Partili. Biz rektöre karşı sergi yaptık. Hukuksuz tutuklamayla gözdağı veremezler” dedi.