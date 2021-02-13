'Boğaziçi Hukuk' dekanı, Selman Öğüt'ün tez danışmanı çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılan "Boğaziçi Hukuk Fakültesi"ne Marmara Üniversitesi'nden Selami Kuran atanmıştı.

Kuran'ın "Pelikancılar" çekişmesi sırasında Medipol Üniversitesi'nden kovulması ve "Kemalizm bir virüstür, Erdoğan virüsü temizlemiştir" çıkışıyla da bilinen Selman Öğüt'ün intihal tartışmalarına konu olan yüksek lisans ve doktora tezlerinde danışmanlık yaptığı ortaya çıktı.

Selman Öğüt'ün yüksek lisans (solda) ve doktora (sağda) tezlerinin onay belgeleri. Kaynak: YÖK

Öğüt, WikiLeaks'in yayınladığı maillerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a tez jürisini şikâyet etmesiyle de biliniyor. Öğüt, "Berat Abi" diye hitap ettiği Albayrak'a tezini inceleyen jürinin kendisini bırakmasını bir "mason" komplosu olarak nitelendirmişti.

Öğüt, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ait Medipol Üniversitesi'nde doçent olarak görev aldığı dönemde hırsızlık yapanın elinin kesilmesi gerektiğini "Yetkililer bu işe çok acil çözüm bulmalı" diyerek savunmuştu. Öğüt tepkilerin ardından "Elini keselim diyince de insan hakları diyorlar. Evine girilenler hayvan sanki" demişti.

Katıldığı bir televizon programında Öğüt, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde linç edilen askerlere ilişkin "Siz bana kurşun sıkarsanız ben de sizi linç ederim" demişti.

Bir başka vakadaysa sosyal medya üzerinden "Kemalizm bir virüstür, devlet ise vücuttur. Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir" demişti.

Öğüt ayrıca "Arabada bağıran" olarak bilinen Aktrol Tuğrul Selmanoğlu'yla yakın arkadaş.