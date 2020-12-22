Ünal'dan 'çıplak arama' açıklaması: FETÖ'cülerle toplantının etkisi

Cezaevlerinde ve gözaltı işlemlerinde yapılan çıplak aramaya yönelik AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan açıklama geldi.

Ünal, HDP Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bütçe görüşmelerinde dile getirdiği cezaevlerinde çıplak aramaya ilişkin, "Biz burada Adalet Bakanlığımızın yaptığı açıklamaları mı esas alacağız? Yoksa talimatla hapishanelerde hareketlilik oluşturmak isteyen FETÖ’cülerin açıklamalarını mı esas alacağız?" dedi.

Ünal, Gergerlioğlu’nu hedef alarak, "Bu iddiayı dile getiren Gergerlioğlu’nun FETÖ’cülerle yaptığı toplantının ne anlama geldiği açık. Bu toplantıda ne konuşulmuştur? Bu toplantıda neler paylaşılmıştır ve özellikle Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ortaya koyduğu iddialarda bu toplantının bir etkisi var mıdır? Bunlar tabii bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Türkiye’de maalesef bir süreden beri, birtakım iddialar belli merkezlerde üretilip, daha sonra bu iddialar siyasetin ve Türkiye’nin gündemine getiriliyor" ifadesini kullandı.

Konunun gündeme gelmesi sonrası AKP "yalan" açıklamalarında bulunurken, çok sayıda yurttaş çıplak aramaya maruz kaldığını duyurmuştu.