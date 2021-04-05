Emekli amirallerin bildirisine imza atanlar gözaltına alındı

Emekli amirallerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında imzacılardan bazıları bugün sabah gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Alaettin Sevim, Ergun Mengi, Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz, Atilla Kezek, Türker Ertürk, Mustafa Özbey, Ali Sadi, ve Turgay Erdağ'ın olduğu duyuruldu.

Gözaltına alınan emekli amirallerin Ankara’ya götürülmek üzere yola çıktığı kaydedildi.

14. Amiral için gözaltı kararı olduğu bilgisi geldi. Fiili olarak Cem GÜRDENİZ, Kadir SAĞDIÇ, Alaaddin SEVİM Amiraller şu anda Vatan caddesindeki Emniyet Müdürlüğündeler — Av. Celal ÜLGEN (@celalulgen) April 5, 2021

104 emekli amiralin bildirisi hakkında savcılık tarafından TCK 316'dan soruşturma başlatıldı.

TCK’nın 316. maddesinde “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde "Suç İçin Anlaşma" şöyle düzenleniyor:

Madde 316 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.