Allianz 'esnek çalışmayı' kalıcılaştırdı, emekçiler ne diyor?

Sigortacılık şirketi Allianz Türkiye açıkladığı "Yeni Çalışma Modeli" ile esnek çalışmayı kalıcı hale getiren şirketler arasında katıldı.

18 Aralık 2020’den itibaren esnek çalışma modeline göre çalışan firma, "Çalışanlarla yapılan atölye ve anket çalışmaları"na dayandırdığını belirttiği verilerden yola çıkarak uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdiğini açıkladı.

Firma aynı zamanda çalışanlar için "ev ofisi koşullarına destek paketi" de vaat ederken bu paketin çalışanların sorunlarına ne kadar çözüm bulacağıysa merak konusu.

Firma esnek çalışma altına yaklaşık 2500 çalışanı satış, satış dışı ve çağrı merkezi olacak şekilde üç kategoride evden çalışma modeline kalıcı olarak entegre edeceğini duyururken çalışanların belirli günler ofiste belirli günler evden çalışacağını açıkladı.

Söz konusu "ev ofisi koşullarına destek paketi"yse tek seferlik “ev-ofisi kurulum” ödemesi ve çeşitli ek ödemeler ve "ofis sandalyesi, internet paketi, cep telefonu, laptop, ekran, mouse, klavye gibi ekipmanlar" içeriyor. Ancak çalışanlar bu "paketin" çalışma yükünü ve evdeki harcamaları hafifletmek yerine firmanın üretimini ve çalışma yoğunluğunun kesilmeyecek şekilde artmasına hizmet ettiği görüşünde.

Patronların anketleri gerçeği yansıtmıyor

İşçiler patronların yaptırdığı anketlerin de güvenilir olmadığı görüşünde.

Benzer bir süreç dahilinde evde çalışmak durumunda kalan, Patronların Ensesindeyiz Ağı üyesi bir yazılım emekçisi, bu anketlerin işçilere bir açıdan "hangi haklarınızdan vazgeçersiniz" sorusunu yönelttiğini dile getirdi.

soL'a yaptığı açıklamada sözkonusu emekçi, firmaların "esneklik", "verimlik", "iyi olma" ve "sürdürülebilirlik" gibi ucu açık kavramlar kullanarak "Ne olduğu tam anlaşılmayan iyiymiş gibi görünen" ifadelere sığındığına dikkat çekti. "Çalışanlarla anket yaptık onlar da uzaktan çalışmayı istiyor" ifadelerinin her durumda gerçeği yansıtmadığını kaydeden yazılım emekçisi, bunun tam tersine söz konusu adımların iş yükünü artırmaya yaradığına dikkat çekti.

Geçen hafta soL TV'de yayınlanan "evden çalışma" konulu programda "esnek çalışma" vesilesiyle firmaların birçok masraftan kurtularak kârlarını nasıl artırdıklarına değinilmiş ve aynı süreçte evden çalışan emekçilerin karşılaştıkları zorluklar işlenmişti:

soL TV'nin Uzaktan Çalışma ve Çalışmanın Geleceği konulu programına Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'ndan Selahattin Kural, Gazeteci-Yazar Orhan Gökdemir, Akademisyen-Yazar Burçak Özoğlu ve Akademisyen Gamze Yücesan Özdemir konuk olmuştu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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