Albayrak’tan YEP açıklaması

YEP’i açıklayan Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarının 2020'de yüzde 0.3, 2021'de yüzde 5.8 olacağını, enflasyonun ise yıl sonu için yüzde 10,5 olacağını ileri sürdü.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliğinde olan Yeni Ekonomik Programı’nı (YEP) açıkladı. Albayrak, "Bu programın ana temalarını yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi olarak belirledik" dedi.



Albayrak, sunumunda Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarına ilişkin konuştu.

Albayrak, ekonomik büyüme oranları 2020 yılı için yüzde 0,3, 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için ise yüzde 5'lik büyüme şeklinde öngörüldüğünü belirtti. Yılın geri kalanında bir miktar 4’üncü çeyrekte ivme kaybedecek olsa da yılın tamamında yüzde 0,3 bir büyüme gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen Albayrak, "Bu büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracata, katma değerli üretimi ve istihdama çok daha fazla yoğunlaşacağız" dedi.



Albayrak, "Kötümser senaryoda 2020 yılı için yüzde 1,5 daralma, 2021 yılında yüzde 3,7 büyüme değerlendiriyoruz” diye konuştu.



YEP'e göre 2020 sonunda enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 10,5; 2021 için yüzde 8 olarak açıklanırken 2022 için yüzde 6 ve 2023 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 4,9 oldu.



Albarak’a göre cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise yılsonu beklentisi eksi yüzde 3,5 oldu. Bu oran 2021'de eksi yüzde 1,9; 2022’de eksi yüzde 0,7 ve 2023 yılında ise 0,1 olarak öngörüldü.



Albayrak, bütçe dengesine ilişkin ise “2020'de bütçe dengesinin milli gelire oranı yüzde 4,9, 2021'de tahmini yüzde 4,3, 2022'de tahmini yüzde 3,9, 2023'te tahmini yüzde 3,5 olarak bekliyoruz” ifadelerini kullandı.