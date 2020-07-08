ABD'de test krizi

ABD’nin pek çok kentinde tedarikte yaşanan sıkıntılar, laboratuvarlardaki yığılmalar ve hızla artan vaka sayıları nedeniyle Covid-19 test kapasitesinde sorun yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın son olarak 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nde yaptığı konuşmada yönetiminin Covid-19 ile mücadelesindeki başarısına örnek olarak yüksek test sayılarını göstermiş ve dünyadaki hiçbir ülkenin test sayısı ve kalitesi açısından ABD’nin yanına yanaşamayacağını söylemişti.

The New York Times’ın haberine göre, Pazartesi günü ABD’nin bazı şehirlerinde test merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, kimi yerlerde test stokları tamamen tükendi.

New Orleans’ta bulunan bir test merkezinin önünde güneşin doğmasıyla birlikte kuyruk oluşmasına rağmen, kapıların sabah saat 08.00’de açılmasından 5 dakika sonra testlerin tükendiği bildirildi. Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Phoenix’teyse test yaptırmak isteyenler sekiz saat arabalarında beklemek zorunda kaldılar.

San Antonio ve vaka sayısının hızla arttığı diğer büyük kentlerde, test yaptırmak için yeni sınırlar konulduğu açıklandı. Buna göre, talepteki artış nedeniyle, salgının ilk döneminde olduğu gibi artık sadece semptom gösterenler test yaptırabilecek.

Haziran ayında 15 milyona yakın test yapılan ABD’de, salgının yayılma hızında 40 eyalette gözlenen hızlı artış ve ülkede vaka sayısının 3 milyona yaklaşması, test kapasitesinde yaşanan kaybın en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Ayrıca test için gerekli bazı malzemelerin bulunamadığına ve laboratuvarlarda yığılma yaşandığına, bu nedenle test sonuçlarının geç çıktığına işaret ediliyor.

Trump test programıyla övünmeye devam ediyor

Test krizi yaşanan şehirlerin belediye başkanları Trump yönetimini eşgüdümlü ve kapsamlı bir federal test sistemi kuramamakla eleştirirken, Trump Pazartesi günü bir tweet atarak ‘‘Muhteşem test programımız uzak ara dünyaya liderlik yapmaya devam ediyor’’ dedi. Başkan yardımcısı Mike Pence ise ülkenin test kapasitesini bir test merkezine ya da eczaneye gelecek herkese test yapacak kadar geliştirdiğini iddia etti.

Trump’ın ABD’nin test programı ile ilgili iddialarına rağmen, başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde çok daha kapsamlı ve hızlı test programları uygulandığı, örneğin salgının başladığı Wuhan kentinde 10 günden daha kısa bir süre içinde 6,5 milyon insana test yapıldığı belirtiliyor.