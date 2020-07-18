ABD Kongre Araştırma Servisi: Kore'nin yeni füzeleri hava savunma sistemerini aşabilir

ABD Kongre Araştırma Servisi tarafından bu hafta yayımlanan yeni rapor, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından kısa süre önce geliştirilen ve hava savunma ağlarını aşmak ve taktiksel saldırı düzenlemek için tasarlandığını belirtilen üç füzeye dikkat çekti.

Kongre Araştırma Servisi tarafından hafta başında yayımlanan KDHC nükleer ve balistik füze sistemleri hakkındaki rapor, Kore'nin son füze testinin “basit bir siyasi siyasal mesaj vermekten daha öte" bir amacı olabileceğini ve "balistik füze kuvvetlerinin güvenilirliğini, etkililiğini ve füze programının devamlılığınını güttüğünü" söyledi.

Raporda KDHC'nin füze testlerine ilişkin “Kuzey Kore'nin balistik füze test programındaki son gelişmeler, bölgede konuşlanmış Patriot, Aegis Balistik Füze Savunması (BMD) ve Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) füze savunmalarının etkinliğini yenme veya etkinliğini azaltma yeteneklerini geliştirmeye yönelik görünüyor" ifadesi kullanıldı.

Rapor, son yıllarda test edilen KN-23, KN-24 ve KN-25 yeni füze sistemine odaklanıldı.

ABD kuvvetleri Güney Kore ve Japonya'ya BMD sistemlerinin çoğunu tedarik ediyor. Eylül 2019'da Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırılarının ardından, Pentagon kısa menzilli savunmalara yeniden odaklandı.