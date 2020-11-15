'Ankara davetini reddeden Pompeo, Çavuşoğlu’nu İstanbul’a çağırdı'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edecek. Ancak Pompeo’nun yalnızca İstanbul’u ziyaret edeceği ve Türk hükümetinden hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceği, İstanbul ziyaretinde Fener Rum Ortodoks Patriği Bartolomeos’un da aralarında bulunduğu bazı dini figürlerle buluşacağı açıklandı.

ABD yetkilileri Cuma günü yaptıkları açıklamada Pompeo’nun 10 günlük turu kapsamında “dini özgürlük” konularına odaklanmak istediğini kaydetmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Pompeo’nun ziyarete ilişkin açıklamasında kullanılan ifadeler için “son derece yersiz” demişti.

Bloomberg’ün haberine göre, diplomatik nedenlerle isminin verilmemesini isteyen bir Türk yetkili, Pompeo’nun Çavuşoğlu tarafından Ankara’ya davet edildiğini ancak bunu reddettiğini ve kendisiyle buluşmak istiyorsa İstanbul’a gelmesini istediğini söyledi.

Sözkonusu yetkili Çavuşoğlu’nun bu teklifi reddettiğini ve Pompeo’nun görevden ayrılmak üzereyken Ankara’ya soğuk bir yaklaşım sergilemesi nedeniyle gücendiğini kaydetti.

3 Kasım’da yapılan seçimlerde Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından bir veda turu olarak bakılan Pompeo’nun turunda şu ülkeler yer alacak: Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan.

Pompeo’nun Türkiye dışındaki diğer 6 ülkede ise üst düzey liderlerle görüşeceği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanı İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ne ve Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerine de gidecek.