İcraya gittiği evde vurulan avukat yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi'nde avukat Ersin Arslan ve icra memurları, haciz işlemleri için bir eve gitti. Memurlara haczi yaptırmak istemeyen ev sahibi Y.Y., belinden çıkardığı tabanca ile avukat Arslan'a ateş etti.

DHA'nın haberine göre,karın bölgesinden yaralandığı belirlenen Ersin Arslan, ambulans ile bir özel hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan 26 yaşındaki Arslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ev sahibi Y.Y. gözaltına alındı.

'Bu ölümün adı kalleştir'

İstanbul Barosu da konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu ölümün adı kalleştir. Avukatlığının gereğini yerine getiren bir meslektaşın salt bu nedenle öldürülmesi, isyan duygularımızı kabartan bir vahamettir" denildi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Ateş düştüğü yeri yakıyorsa, bugün İstanbul Barosu ateşin düştüğü yerdir. Bu saldırı, sadece İstanbul Barosu üyelerince değil, ülkemizin tüm avukatları tarafından lanetlenmekte ise bu lanet kendisinde bulamadığı gücü silahında saklayan bir katil zanlısının kalleşliğine isyandır. Şimdi gözaltında bulunan aynı zanlının soruşturma/yargılama sırasında da bir avukat tarafından savunulacak olması, bu mesleğin mensuplarının adalet inançlarının göstergesi iken, saldırgan için de -en hafifinden- utanç vesilesidir.

İstanbul Barosu olarak soruşturmadan başlayarak bütün süreçleri özel bir itinayla izleyeceğiz. Saldırganın en ağır ceza ile tecziyesi için gereken tüm görevler yerine getirilecektir."