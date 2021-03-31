5 milyarlık 'özel davetli' şehir hastanesi ihaleleri 'tanıdık' şirketlere gitti

Kamu İhale Kanunu'nun deprem gibi öngörülemeyen olağanüstü haller için düzenlediği “21b Pazarlık” usulü, AKP'nin şehir hastanesi ihalelerini kendisine yakın isimlere vermesinin aracı haline geldi.

Kamuya duyurulmadan, özel olarak davet edilen şirketlerle gerçekleştirilen üç ayrı şehir hastanesi ihalesi yine tanıdık isimlere gitti.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, yaklaşık maliyetleri 4 milyar 960 milyon lirayı bulan 3 şehir hastanesinin yapım işleri Kolin, Ekşioğlu ve YDA'ya gitti.

İlk olarak yaklaşık maliyeti 1 milyar 187 milyon 523 bin TL olan 1000 yataklı Antalya Şehir Hastanesi'nin ihalesi, 990 milyon liraya Kolin İnşaat, Pekerler Grup iştiraki Nesma Yapı iş ortaklığına verildi.

Ardından yaklaşık maliyeti 1 milyar 355 bin 359 TL olan 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi Yapım işi Ekşioğlu İnşaat'a 1 milyar 188 milyon liraya verildi.

Son olarak 2 milyar 417 milyon 11 bin lira yaklaşık maliyet belirlenen Şanlıurfa 1700 yataklı Şehir Hastanesi Yapım İşi ihalesi, 1 milyar 868 milyon YDA İnşaat'a gitti.

Patronlara milyarlarca lira Hazine garantisi!

AKP'nin patronlara büyük kaynaklar aktarma araçlarından biri haline gelen şehir hastaneleri, büyük Hazine garantileriyle yapılıyor.

Verilen garanti miktarlarının tüm ayrıntıları bir türlü resmi olarak açıklanmazken, 31 şehir hastanesinin Hazine garantisinin 142 milyar dolar olduğu öne sürülmüştü.

İddianın sahibi Karar yazarı İbrahim Kahveci olurken, "Şehir hastanelerinin Hazine garantisinin artık 1 trilyon liraya ulaştığını söyleyebiliriz. Kur artışı öncesinde Şehir Hastanelerinin Hazine garantisi 860 milyar lira ediyordu" demişti.

Kurun 8,40'lara çıktığı ve şehir hastanelerine yeni inşaatlar eklendiği düşünülünce tablonun giderek ağırlaştığı görülüyor.