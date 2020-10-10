Şehir Hastanesi soygunu Sayıştay raporunda

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Sayıştay raporuna yansıyan şehir hastanesi soygununa ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu'nun şehir hastaneleri nedeniyle kamu bütçesinin büyük zararlara uğratıldığını gözler önüne serdiğini belirten Bacaksız, "Sayıştay’ın bir yıl önce dikkat çektiği usulsüzlükler devam etmiş, denetimler derinleştikçe var olan usulsüzlüklere yenileri eklenmiştir. Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli olarak kullanılması için acilen Şehir Hastaneleri rant kapısı olmaktan çıkarılmalıdır" dedi.

Usulsüzlüklerin akıl almaz sınırlara vardığını belirten Bacaksız, şu ifadeleri kullandı:

Sayıştay’ın 2019 yılı denetimleri derinleştikçe usulsüzlüklere yenileri eklenmiştir. 2018 yılı raporunda denetim sonucunda tespit edilen bulgular 26 başlıkta sıralanırken, 2019 yılı raporunda bu başlıkların sayısı 37’ye çıkmıştır.

Garanti tutarları gizleniyor

Siyasi iktidarın her fırsatta reddettiği garanti tutarları konusu Sayıştay Raporuna da yansımıştır. Rapora göre; Sağlık Bakanlığı muhasebe kayıtları üzerinde yapılan incelemede, şehir hastaneleri sözleşmeleri kapsamında görevli şirketlere taahhüt edilen talep garanti miktar ve tutarlarının muhasebeleştirilmediği ve bilanço dipnotlarında gösterilmediği görülmüştür. Yine raporda; hizmete giren şehir hastanelerine ait bazı varlık ve yükümlülüklerin hatalı kayıt edildiği, kira ödemelerinin hatalı muhasebeleştirildiği ve muhasebe içi envanter işlemlerinin yapılmadığı ifade edilmiştir.

Eksik teslim edip bir de üstüne para alıyorlar

Şehir hastanelerinin faaliyete geçtiği tarihte teslim edil(e)meyen tesis, alan ve ekipmanlar nedeniyle oluşan zararlar tazmin edilmediği gibi bu alanlar için bir de ödeme yapılmıştır. Bazı şehir hastanelerinde (Bursa, Adana, Manisa ve Elazığ Şehir Hastaneleri) görevli şirketçe sunulan yer ve bahçe bakım hizmetleri eksik sunulmuş ancak bu hizmete ilişkin hizmet bedeli tam olarak ödenmiştir.

Şehir hastanelerindeki ticari alanlar idareye yük oluyor

Faaliyete geçen bazı şehir hastanelerinde ticari alana ait inşaatlar bitirilmemiştir. Ticari alan olarak gösterilmeyen alanlarda ticari faaliyet yapıldığı gibi görevli şirketler ticari alan kira gelirini idareye ödememektedir. (Ankara Bilkent Şehir Hastanesi-Mersin Şehir Hastanesi) Ayrıca ticari alanların iklimlendirme bedelleri de idare tarafından ödenmektedir.

Şehir hastanelerinin tıbbi cihaz ve ekipmanları yetersiz

Şehir hastaneleri sözleşmelerinde belirlenen cins ve sayıda tıbbi cihaz ve ekipmanların sağlık tesisinde bulunmadığı tespit edilmiştir. (Bursa ve Ankara Bilkent Şehir Hastanelerinde)Ayrıca teknik şartnameye uygun olmayan tıbbi ekipmanın da kabulünün yapıldığı tespit edilmiştir. Şehir hastaneleri sözleşmelerinin, firma tarafından tedarik edilecek tıbbi ekipman sayılarının sağlık hizmetinin sunumunda yetersiz kalması nedeniyle kapatılan hastanelerden tıbbi ekipman getirildiği anlaşılmıştır.

Hasta taşıma hizmeti eksik

Görevli şirket tarafından yürütülen hasta yönlendirme ve refakat resepsiyon taşıma hizmeti kapsamında sunulan hasta taşıma hizmeti için şirket tarafından tekerlekli sandalye ve sedyelerin getirilmemiş olduğu belirtilmiştir.

Şirketler mali tablolarını saklıyor, kanuna aykırı döviz güncellemesi yapıyor

Yapılan incelemede, bazı görevli şirketlerin söz konusu dönemler itibarıyla idareye mali tablolarını sunmadıkları veya mali tabloların sadece bir kısmını sundukları tespit edilmiştir. Dolayısıyla, İdare tarafından %20 oranında özkaynağın görevli şirket tarafından sağlandığının kontrolü sınırlı olarak yapılabilmektedir. Bazı şirketlerin kanuna aykırı olmasına karşın özkaynak tutarı için de döviz kuru güncellemesi yaptığı tespit edilmiştir.

Hazine arazisi işgal ediliyor

Şehir hastaneleri gibi KÖİ modeli yapılması planlanan Türkiye Halk Sağlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu kampüs projesine ilişkin sözleşme feshedilmesine karşın görevli şirketin proje alanını oluşturan hazine ve orman arazisinden çıkarılmamış, bu araziler üzerinde yetkisiz faaliyette bulunulmasına engel olunmamıştır.

Yangından mal kaçırır gibi taşınmanın bedeli ağır

Ankara Bilkent Şehir Hastanesine taşınan sağlık tesislerine ait binaların tahsisine ilişkin yeterli ön hazırlığın yapılmaması nedeniyle, kiralık hizmet binalarında sağlık hizmeti veren sağlık tesislerinin kira ödemelerine devam edildiği, hasta kabulüne son verilen tarihten itibaren 2019 yılı için 1.6 Milyon TL tutarında elektrik faturası ödendiği görülmüştür.

Şehir hastanelerine liyakatsiz yönetici atamaları

Yapılan incelemelerde, şehir hastanelerinde görevli idare personelinin sık değiştirilmesinden dolayı uzmanlaşma ve kurum hafızasının sağlanamadığı görülmüştür. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olması gerektiğinin ifade edildiği raporda, Bakanlıkça KÖİ konusunda taşra birimlerine modelin ülkemizde yeni olmasına rağmen, yeterli idari, hukuki ve teknik destek de verilemediğinin altı çizilmektedir.

2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu yer alan usulsüzlüklerden yerine getirilmeyenler: