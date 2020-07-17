28 yıldır ilk defa oluyor: Aşılama hizmetlerinde salgın nedeniyle ciddi aksama var

2020’nin ilk dört ayı içinde difteri-boğmaca-tetanoz aşısının üç dozunu da tamamlayan çocuk sayısında önemli düşüş oldu. Bu, son 28 yıldır ilk kez ortaya çıkan bir sorun.

Salgın nedeniyle en az 30 tane kızamık aşılama kampanyası ya durduruldu ya da durdurulmak üzere.

DSÖ, UNICEF ve GAVI inisiyatifi tarafından yürütülen bir araştırmaya yanıt veren 82 ülkenin dörtte üçü, Mayıs 2020’ye kadar olan dönemde,salgın nedeniyle aşılama programlarında aksama olduğunu bildirdi.

Hizmet sunulmaya devam ediliyor olsa bile şu nedenlerle aşılama aksayabiliyor: Evden çıkma korkusu nedeniyle ailelerin hizmete ulaşamaması, ulaşım sistemindeki aksamalar, ekonomik sorunlar, hareket kısıtlamaları, covid-19 hastalarıyla temas etme korkusu. Ayrıca sağlık personelinin koruyucu ekipman yetersizliği de aşılama hizmetlerini aksatabiliyor.