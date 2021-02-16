20 milyonluk ihale AKP’li Ensarioğlu’nun yeğenlerinin şirketine verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İller Bankası’nın (İLBANK) milyonlarca liralık ihalesi, eski AKP Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu’nun akrabalarına gitti. İhalede onlarca şirketin verdiği teklifin geçersiz sayılması dikkatleri çekti.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İller Bankası 24 Eylül 2020 tarihinde “Artvin (Merkez) Kanalizasyon ve İçme suyu İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye tam 40 şirketin teklif verdiği ancak “Sadece iki şirketin verdiği teklifin geçerli sayıldığı” açıklandı. Ardından da 3 Aralık 2020 tarihinde merkezi Diyarbakır’da bulunan Ensar İnşaat ile 20 milyon 556 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Ayrıca, ihale kapsamındaki işlerin 500 gün içerisinde tamamlanması istendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, tam 40 şirketin teklif verdiği ve 38’inin teklifinin geçersiz sayıldığı Ensar İnşaat’ın 24’üncü ve 26'ncı dönem AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu’nun yeğenlerine ait olduğu ortaya çıktı.

Habere göre Ensar İnşaat’ın Genel Müdürü Mustafa Ensarioğlu, "Eski AKP Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu akrabamız. Galip Ensarioğlu amcam ve ben de yeğeniyim. Kendisinin şirketimizle bir ortaklığı yok. İhalede de sözleşme imzalamaya davet edildik gerisini bilmiyorum" dedi.