Kocaeli'de AKP'li belediyeden tarikata 20 dönüm arazi!

Kocaeli’nin AKP’li Başiskele Belediyesi’nin 20 dönümlük araziyi Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Hacegan tarikatına karşılıksız olarak tahsis ettiği ortaya çıktı.

Ses Kocaeli'nde yer alan habere göre, Başiskele Hacegan Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne hazine arazisinden yapılan tahsisin altında Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Soydal’ın imzası bulunuyor.

Başiskele Hacegan Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne Başiskele Bahçecik planlama bölgesinde 897 parselde bulunan Yedi İklim Kolejleri’nin yanındaki 20.610 metrekare arazi tahsis edilmiş. 2019 Haziran ayında yapılan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan tahsis sonrasında tarikat buraya ‘ Sağlık Tesis Alanı’ ve ‘Kültürel Tesis Alanı’ adı altında her türlü binayı yapabilecek.

Tarikatın başındaki Abdullah Erol ise aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlarından birisi.