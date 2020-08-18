İşsizlik var diyorlar büyük bir yalan, yoksulluk diye bir durum hiç yok, hani nerede o işsizler, yoksullar bunu söyleyenlerin ispat etmeleri lazım.

Adaletsizlik var demek, adaletin ne olduğunu bilmeyen cahillerin attığı bir çamurdur.

Doğa katliamları dedikleri bir avuç hainin uydurmasından ibarettir, hani nerede ne katledilmiş göstersinler de görelim, biz yeşil dostu bir partiyiz.

Kadın cinayetleri, çocuk tecavüzleri dinden imandan çıkmış ahlaksızların, yerli ve milli olmayanların yaygarasıdır.

Utanmadan, sıkılmadan Kadın Cinayetleri Politiktir diye bağırıp bizi hedef alıyorlar.

Ahlaksızlığın sözcüsü olmuş bir grup var, kimler olduğunu biliyoruz.

Kendine sanatçı-aydın diyen bir avuç müsveddenin kara propagandaları asla gerçek değildir, gerçek olan sanatçılarımızın sahipsiz olmadığıdır.

Tiyatrolara, öteki sanatlara yardım etmiyormuşuz, kim diyor bunu, bu nankörlük, daha ne yapalım bütün kaynakları onlara mı seferber edelim.

Yetmedi şu zor günlerde vergilerini bile düşürdük, ama bunların gözleri doymaz.

Açsınlar salonlarını kurallara uyarak oyunlarını oynasın, işlerini yapsınlar.

Konser monser yok, virüs var, bizim yaptığımız gibi yaparlarsa buyursun yapsınlar, engel olan mı var?

Dünyanın yapmadığını yaptık be, para dağıttık para, yüzlerine gözlerine dursun.

Neymiş hepsi mağdurmuş, gözleri doysun, bize mi sordular, bunca yıl kazandıklarından yesinler biraz.

Cezaevlerinde mesleği gazetecilik-yazarlık olan hiç kimse yok.

Düşünce açıklamanın suç olduğunu söyleyenler teröristlerdir.

Baroları özgürleştirdik, sosyal medya alanlarını milletimiz adına denetim altına alıp, insanlarımızın söz söyleme haklarını koruduk.

Ayasofya’yı hazmedemediler.

Şimdi de Akdeniz’deki durum için Yunan ağzı ile konuşuyorlar.

Şu salgın günlerine rağmen dünyanın en iyi ekonomilerinden biriyiz.

Ülke şahlandı be şahlandı.

Esnafın, çiftçinin ve tüm üreticinin sorunlarını çözdük.

Banka, kiralar, faturalar ve vergi borçlarını düzenledik.

Fabrikalarımız çalışıyor, ülke üretiyor, işçiler de memnun işverenler de.

Her şeye karşı çıkan bir hainler sürüsü var, havaalanlarına karşı, yollara-köprülere karşı, kullanma o zaman, niye kullanıyorsun?

Neymiş genç işçi rakamları yüksekmiş, bunu söyleyenlerin kimler olduğu belli, amaçları milli birliğimizi bozmak.

Döviz kurları geçici dalgalanmalar yaşıyor, bütün dünya öyle, kaldı ki bizi çekemeyen düşmanların kurduğu tezgâhlar var, inşallah hepsini dağıtacağız.

AVM’ler, çarşı-pazarlar dolu, halk alışveriş yapıyor, ne ile yapıyor?

Allah’ın izniyle Kanal İstanbul’u yap-işlet-devret ile yapacağız, ülke ekonomisine katkısını o zaman görecekler.

Şehir hastaneleri için durmak yok yola devam.

İhracat ve ithalat rakamlarımız refah seviyemizi doğruluyor.

Milli gelir az biraz düşmüş, enflasyon denge kaybı yaşamış olabilir bu battığımızı göstermez, ekonomiden anlamayan sahtekârların yalanlarına inanmayın.

Aç, açık hiç kimse yok, devletin şefkatli eli vatandaşının üstündedir.

Para sıkıntısı hiç yok, parası olmayana para verdik dahası kredi imkânları sağladık.

Para bastığımızı söyleyenler vatan hainidir.

Gördünüz işte bayramda milyonlarca vatandaş tatile gitti, nasıl gittiler, ne ile gittiler?

Döviz rezervimiz, dış ve iç güvenliğimizin garantisidir.

Yalnız vatandaşımıza değil dünyanın birçok ülkesine yardım ediyoruz, elhamdülillah komşusu açken tok yatanlardan olmadık, olmayacağız.

Suriye ve Irak’ta olduğu gibi Akdeniz ve Libya’da bayrağımız dalgalandıkça bunlar kuduruyor.

Allah’ın izniyle 2023'te bambaşka bir Türkiye görecekler.

Milletimizin birliğine, dirliğine bayrağımıza, ezanımıza, dinimize, bölünmez bütünlüğümüze dil uzatanlara 15 Temmuz’da nasıl ders verdiysek yine veririz.

Burayı eski Türkiye sanıyorlar, yok öyle bir şey, yeni yepyeni bir Türkiye var, bunu anlayacaklar, anlayamayanlara da anlatmasını biliriz.

…

Gece gündüz, bu nutku dinleyen 83 milyonluk bir ülkenin yurttaşı olmaktan mutlu olanlar ellerini kaldırsınlar lütfen.

Görelim bakalım kaç kişiyiz.