'Koku körlüğü': Alışmak kolay

Kötüye, kirliye, hatta vahşete alışmak bir insanlık hali. Alışmasaydı insan, bu insanlık dışı mülkiyet rejimlerine bin yıllardır tahammül etmezdi herhalde.

İnsan kötü kokuya, kirli çevreye, hatta inanılmaz ağırlıktaki koku ve kirlere bile alışıyor. İnsanın içindeki yaşama iradesi, kudreti, direnci vs., artık ne derseniz deyin, ki biz bunları nazi toplama kamplarından, kanlı 12 Eylül ve Diyarbakır, Metris zindanlarından, işkence odalarından biliyoruz, yaşamı bu kötü koşullar içinde bile sürdürmenizi sağlıyor. Lağımın içinde de yaşayabiliyorsunuz yani. İşkenceler ve sonrasındaki ortamları insanlar yaşadı ve bu kurumlar hâlâ yıkılmış değil.

İnsan, kire alışıyor.

İnsan, kiri olağan buluyor.

İnsan, daha doğrusu ezici çoğunluk, toplumlar, böyle bakınca, hiç de öyle kötüye ve kirliye tepkili değil. İlk bir tepkisi olsa bile, hemen geri çekiyor ve o kötünün/kirin bir parçası olarak yaşamayı sürdürüyor. Bu “alışma tuzağına”, mevcut sistemi ayakta tutan bu duyarsızlaşmaya Yalçın Küçük Hocamız birçok çalışmasında değinmişti. Mesut Odman Hocamız son yazısında çürüyen düzenin insanlar üzerinde etkisini yıllar sonra yeniden hatırlattı: “Sadece bir ayağı çukurda olanlar değil, ünlü benzetmeyle, 'mezar kazıcılar' da, kimileyin değişik biçim ve ölçülerde, kimileyin tam da ötekiler gibi, çürümeye maruz kalıyorlar.”

Kötü koku denemeleri böyle bir şey. Son dönemde Almanca konuşulan dünyada bazı reklamlara bile girdi. Bir kavram ürettiler “Geruchsblind” diyerek; insanın kötü kokuyu bir süre sonra algılayamadığını, körleştiğini, duyarsızlaştığını hatırlatan reklam filmleri çekiyorlar. Güzel koku satmak için. Haksız değiller: İnsan, kiri ve kötü kokuyu bir süre sonra kanıksıyor ve ona karşı duyarsızlaşıyor. Hatta temiz alternatifi gösteren ve arayanlara “sekter” diye tepki bile gösteriyor.

Denklem, bu. Mülkiyet rejimlerinin üzerinde yükseldiği insan malzemesi, bu. Tekelci kapitalizmde medyanın ve kültür endüstrisinin anlamı, bu. Böyle bir denklem, sömürü düzeninin özeti aslında. İnsanın kötüye ve kire, ahlaksıza ve haksızlığa tahammül etmesi, hatta bunları görmemesi, bunlara kör veya duyarsız olması sağlanmalı.

Kapitalizmin herhalde daha iyi bir özeti yoktur: Kir rejimi.

Öyle bir enerji ki bu, başarısının solu kirletmekten geçtiğini çok iyi biliyor. Sol adına çökertilen reel sosyalizmlerin temizliğiyle, sıkıcı diye dalga geçerek solcu olunuyordu dünyada bir dönem. Sosyalist cumhuriyetler yıkıldıktan sonra böyle seanslara gerek kalmadı.

Tüm dünya, sosyalizmsiz, bir lağıma dönüştü çünkü. Bu lağım içinde yeni boy gösteren virüslerle baş etmeye çalışıyorlar şimdi tekelci sermayenin temsilcileri. Doğa, koronavirüsle kapitalizmden intikam almaya başladı, ama yoksul yüzde 99'u vuruyor, zengin yüzde 1'i değil. O zaman, insanlar başkaldırabilir. Ya da başkaldırmazlar, çünkü duyarsızlaşmışlardır. Patronların tek umudu burada.

Demek ki, bu toplumsal-tarihsel denklemde bir bozucu unsur gerekli.

21'inci yüzyıl itibariyle bu unsura, sosyalizm için kavga eden “işçi aydın” veya “aydınlaşmış işçi” diyebiliriz. Jakoben devrimciler. Söz konusu kire ve kokuya karşı duyarsızlaştıran denklemi ancak bu insan tipi ve o sosyalizm (“Hemen, şimdi, derhal sosyalizm!”) ısrarı taşıyan insanlar bozabilir. Demokrat denilen, kire ve kokuya alışan insanların özel mülkiyeti tehlikeye atmayacak eylemlerinin özeti bir kimliğe sahip “çağdaş acentalar” değil.

Açık olalım: Demokrat, günümüzde, sadece bir kir ve kötü koku acentasıdır. Solu kire alıştırmak için vardır: Sosyalizm için henüz erken ve kapitalizmin demokrat kılınmasının da mümkün olduğunu propaganda etmek için sahnededir. Solun genlerini bozmak için müdahale eder ve bunda başarısız olduğunu, şu sosyalizmden arta kalan dünyada nasıl iddia edebiliriz ki?

Sistem çöküşte: Sosyalizm düşmanları şimdi kendi içlerinde de, birbirlerine giriyorlar. Sadece AKP değil, tüm demokrat kurumlar, bu arada Türk edebiyatı ve medyası da öyle bir çıkmazda. Birbirlerini yemeye başladılar. Kirin kahramanları, bu kahramanları kıskanan ve tacize veya haksızlığa uğramış ikinci dereceden kahramanların intikamıyla uğraşıyor. Kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor.

Demek ki, boşuna değilmiş: TKP sürekli örgütlü toplum öneriyor doğanın kapitalizme yönelik tepkisiyle insanın ortadan kalkmasını engellemek için. Bizdeki solculuk taslayan demokrat batakçılar ise, tamamen atomize olmuş Batı toplumlarını ve emperyalist devletlerini bizdeki “otokratlara” alternatif gösteriyorlar. Virüsün kaynağını, virüsün kasıp kavurduğu azgelişmişlere örnek gösteriyorlar.

Neden yapmasınlar ki?

Kapitalizm, kötü kokuya körleşmiş, duyarsızlaşmış insan yaratabildikçe var. Sosyalizmin seçenek olarak ortaya çıkmadığı her alan, sahne, mahfel vs. er ya da geç kire, kötü kokuya, rezalete, ahlaksızlığa, irin ve kana alışmış insan yaratır.

Böyle iyice çürümüş Türk edebiyatındaki son olup bitenlere bakarak, daha rahat söyleyebiliriz: Kirin kaynağını, kire çare gösteremezsiniz. O sahnenin altüst edilmesi şart. Öyle ki, insanlar kiri ve kötü kokuyu artık algılasın, ona tahammül göstermemeye başlasın.Yapılar çözülüyor. Toplum çözülüyor. Ama buradan feraha çıkılacağının garantisi yok.

İnsan duyarsızlaşmıştır ve jakoben bir müdahale olmazsa, insanlığın ortadan kalkacağını söyleme hakkımız var. Mesut Odman'ın ifadesiyle, “mezar kazıcılar” bile çürümeye başlamışsa, başka nasıl kavga edebiliriz?

Temizi propaganda etmek ve bu bataklığı bir biçimde sürdürmeye meraklı “satıcıların” dışında kalmak zorundayız. Bataklığı havaya uçurmak için kire bulaşmaya ise itirazımız olamaz. Ama o işe örgütsüz girişenlere saygı duyamayız. Adamların hesabı başkadır. O “örgüt satan” malları iyi tanıyoruz.