Dokuz yıl sonra tekrar merhaba!

2011 yılında benim ve ailemin yaşadığı ciddi sorunlar (başta oğlumun rahatsızlığı) dolayısıyla soL Portal yazılarıma ara vermek zorunda kaldım.

Dokuz yıl geçmiş! Dokuz yıl önce 9 yaşında olanlar şimdi 18 yaşında. Keşke bu dokuz yıl içerisinde yaşanan dönüşümleri sadece bu tip nicel ölçütlerle açıklayabilmek mümkün olsa! Ne yazık ki bu dokuz yılda ülkem bambaşka bir yer haline geldi…

Yaşanan dönüşümlere benim gibi olumsuz yaklaşanların çoğu, hele bir de yaşları biraz gençse ülkeyi terketme yolunu tuttu. Terkeden tanıdıklarımın hemen hepsi çok iyi eğitimli insanlar.

Bu süre içerisinde ordu darmaduman edildi. Hukuk sistemi allak bullak oldu. Başkanlık sistemine geçildi ama adına Cumhurbaşkanlığı sistemi denildi; Beştepe’de Mustafa Kemal’in mirası üzerine başkanlık ofisi kuruldu… Klasik burjuva demokrasisi yapılanması olan denetleme ve denge (check&balance) sistemi ortadan kalktı. Ordu meğer kendi içerisinde çoktan kutuplara ayrılmışmış; bu durum iyice ortaya çıktı ve bu kutuplar arasındaki kavgadan başkanlık ofisi mutlak olarak kazançlı çıktı. Eğitim ve sağlık sisteminin yönetimi, özel okul ve hastane patronluğu yapanların eline geçti. Dindar ve kindar kesim el altından silahlandırıldı. Polis ve orduda başkanlık ofisine biat en önemli nitelik haline geldi.

En son içerisine düştüğümüz ve inanılmaz kötü yönetilen Covid-19 süreci, pandemiyi fırsat bilip genç nüfus arasında örgütlenmeye çalışan cemaatler devletin bürokratik kademelerini de zehirli bir sarmaşık gibi sardı.

Bürokratik liyakat ve demokrasi sadece ülkemizde değil dünyanın büyük çoğunluğunda bitti. Büyük veri analizi yapan şirketler insanları psikolojik kategorizasyona tabi tutup oy verme tutumlarını etkiledi; en azından bunun böyle olduğunu biz son dokuz yıllık süreçte öğrendik.

Yeni teknoloji eliti zenginler trans-human (makine-insan) tartışmasını körükledi; “insanlara çip takacağız, herkes bütün dilleri konuşacak” vs demekte hiçbir beis görmedi.

Bu sürede küreselleşme bitti. Gelişmiş ülkelerin sınırları yükseltildi; göç bu ülkeler tarafından en büyük tehdit olarak görülmeye başladı.

Yine bu sürede farklı yoğunlukta da olsa Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde post-Keynesyen bir devlet örgütlenmesi gerçekleşti. Avrupa için belli oranlarda işsizlik kader bile olsa işsizler, çocuklar, kadınlar genel bütçeden sağlanan kaynaklarla yerel yönetimler eliyle desteklendi. İşgücü saatleri gelişmiş ülkelerde kısalma eğilimine girdi, hatta yarı-zamanlı çalışma biçimleri (mini jobs) vs gündeme geldi.

Amerikan hegemonyası çok zayıfladı. Yeni bıçkın mahalle delikanlıları (Almanya, Çin, Rusya gibi) eski patronun façasını aşağı almak için sıraya girdi.

Kavganın merkezi Ortadoğu ve Afrika oldu. Daha sonra uzun uzun bunu tartışmak istiyorum ama şimdilik sadece sırasıyla, önce Ortadoğu ve Afrika’yı daha sonra da Latin Amerika’yı yeni tip bir sömürgecilik ve kölelik çağını beklemekte olduğumu söylemekle yetineyim. Bunun nedeni ise 1970’lerde başlayan teknolojik dönüşümün günümüzde önemli bir olgunluğa ulaşması; özellikle de, 3D yazıcıların bildiğimiz fabrika olgusunu yok etme ve yeni bir üretim sistemi kurma potansiyeline sahip olması. Göçmen düşmanlığı, sınırların yükseltilmesi, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika’nın yeni tip bir sömürgecilik akımı ile karşılaşacağı beklentisi tamamen bu yeni üretim sisteminin sonucu olarak ortaya çıkacak kanaatindeyim.

Hatta şunu söylemekte hiçbir çekince duymuyorum ki üretim araçları komünist bir dünya kurmaya olanak sağlayacak kadar gelişti; işçisiz fabrikalar, robot teknolojileri bugün buna imkân veriyor ama üretim araçlarının gelişmesi üretim ilişkileri ile bir türlü çelişemiyor! Bu bakımdan teknolojik ilerlemenin çelişkisi sermaye birikimine mi yoksa boş zaman üretmeye mi hizmet ettiği seçeneklerinde gizli.

Ülkemize geri dönecek olursak uluslararası anlamda Türkiye’nin adı yolsuzluk ve kara para aklamayla birlikte anılmaya başladı. 2008 krizinin fırsata çevrilmesi fikri meğer böyle bir şeymiş! Daha önce büyük kara para aklama merkezlerinin bile artık Türkiye’yi kullandığını duymaya başladık.

“Komşularla sıfır sorun” diye yola çıkıp aramızda sorun yaşamadığımız tek bir komşu bile bırakmadık.

Aslına bakarsanız bunların hepsi bir şekilde düzelebilecek şeyler. Sağlıklı bir iktidar hepsini hızla düzeltebilir. Asıl önemli olan sorun, ülkenin büyük bir ahlâk deformasyonuna uğramış olması. Geçen dokuz yıl içerisinde üniversitedeki ahlâk aşınmasına ne yazık ki çok yakından şahit oldum. Beni en çok üzen de emek verdiğim, abilik, hocalık yaptığım insanların basit bir dekan yardımcılığı, müdür yardımcılığı hatta üç kuruşluk bir proje için dokuz takla atıp kendileriyle yola çıkan herkesi satmaya hazır olduklarını görmek oldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 30 yılımı verdim. Öğrencilikle beraber 34 yıl. Yetiştirdiğim asistanlara da abilik yaptığım doçentlere de hiçbir şey verememişim. Arsız çocuklar gibi sürekli isteyen, her türlü değeri ayaklar altına alan, yıllarca çalıştığı kürsü arkadaşının kadrosuna el koyan, öğrencilerin yazdığı yazılara kendi adını da yazdırıp 1 yıl içerisinde 30 makale üreten ve utanmadan bunlarla profesörlük dosyası hazırlayan gençlerin yetişmesine imkân sağlamışım.

Üniversitede yeni bir insan tipi her yere yayıldı. Bunlar her türlü olası iktidar odağına aynı mesafede durup, müdürlük, dekan yardımcılığı hatta bakanlıklardan proje kapmaya çalışan, akademiyi sadece ceplerini doldurmak ve proje yapmak için kendilerine unvan sağlayan bir yer olarak gören, bu nedenle de bu unvanları bir an önce almak için gerekli iktidar odaklarının önünde üçlü-beşli salto şeklinde artistik taklalar atan; kadroyu aldıktan sonra da ilk olarak bu kişilere ihanet eden küçük insanlar topluluğu. Bu dokuz yıl içerisinde bunlardan gerçekten tiksindim ve günü gelir gelmez de emekliye ayrıldım.

Elbette emekli olmamda fakültemden atılan 28 meslektaşımın da çok etkisi oldu. Bunların arasında çok sevdiğim hatta asistan olmalarında emeğim geçen insanlar da vardı, pek iyi anlaşamadığım kişiler de… İster anlaşayım ister anlaşmayayım bu arkadaşlarım fakülteden gittikten sonra fakülte katlanılabilecek bir yer olmaktan çıktı. Hepsi üniversite için ayrı ayrı önemliymiş ve biraz da birbirimize rağmen yarattığımız bir atmosferde hep birlikte soluklanma olanağı buluyormuşuz meğer…

Bu dokuz yıllık süreçte, insan doğası, sol, sosyalizm, komünizm, anarşizm, kapitalizm üzerine daha çok okudum, öğrencilerim ve dostlarımla daha çok konuştum, yüksek lisans ve doktora dersleri açıp reel sosyalizm tartıştım. Muhtemelen yukarıda üniversite ve insan üzerine yaşadığım hayal kırıklıkları beni bu tartışmalara ve derslere itti.

Geleneğimizdendir. Hayata dair bir problematik üretmişsek hemen okumaya tartışmaya koşarız.

15 günde bir bu sayfada yazacağım. Yazılarım, teknoloji, kapitalizm, ekonomi politik, devlet ve iktidar ile sosyalizm ve komünizm başlıklarında yoğunlaşacak. Bu yazıyı, okurlara “tekrar merhaba” demek için kaleme aldım. Umarım bu sayfalarda verimli tartışmalar yürütüp okuyucuların kafalarında soru işaretleri ve yüreklerinde bildiğimiz birçok şeyi tekrar gözden geçirme hevesi yaratmayı becerebilirim.

Tekrar soL sayfalarında olmak çok güzel...