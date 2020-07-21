Zülal Kalkandelen kendisine gelen tehdit mesajlarını paylaştı

Halk TV'de Can Coşkun'un programına konuk olan hayvan hakları savunucusu ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, sosyal medyada avcıların hedefi haline geldi.

Cumhuriyet'teki habere göre, Kalkandelen, sosyal medyadan kendisi hakkında kullanılan şiddet, cinsiyetçi söylem ve hakaretleri paylaşarak, duruma sessiz kalınmasına da tepki gösterdi.

Kalkandelen hakkında bir avcı grubunda "Betül Hanım, sen tüfeği arabadan indirme; lazım olacak" diye yazıldığını paylaşarak, "Halk TV’de Can Coşkun ile söyleşimizde av hakkında söylediklerim avcıları epey öfkelendirmiş. Hayvanları çıkarı için sömüren, katleden herkesin sürekli hakaret ettiği/küfrettiği biriyim. Avcılar daha önce de beni hedef haline getirmişti. Yaptıkları tek şey bu" dedi.

Kalkandelen, "Bu tür hakaret ve tehditler bir siyasetçi yakını için kullanılsaydı, Türkiye'de yer yerinden oynardı. Fakat yaşam hakkını savunan benim için buna benzer birçok olay yaşanmasına rağmen tepki gösterilmiyor. Böyle bir durumda kendimi yalnız bırakılmış hissediyorum. Ben yalnız bırakıldıkça da bu insanlar, hakaret ve tehtidlerini savurmaktan çekinmiyor" diye konuştu.

'Yetkililer duyarsız'

Daha önce de hayvan hakları konusunda yaptığı yorumlarda sık sık avcıların tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirten Kalkandelen, yaptığı şikayetlerden bir sonuç elde edemediğini ifade ederek yetkililerin konuya ilişkin duyarsızlığını eleştirdi.