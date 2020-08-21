Zonguldak'ta tekstil fabrikasında 43 işçi Covid-19'a yakalandı, tüm işçiler karantinada

Zonguldak'ta bir tekstil fabrikasında çalışan 155 işçiden 43'ünde koronavirüs tespit edildi. Koronavirüsün yemekhanede bulaştığı saptanırken, fabrikada üretim durduruldu. 155 işçi evlerinde karantina altına alındı.

Çınartepe Mahallesi'ndeki fabrikada çalışan işçilerden bazıları koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. İlk aşamada 13 işçiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibi temaslıları saptamak için çalışma yaparken belirti görülen işçilere de test uygulandı. Toplam 43 işçide hastalığın çıkması üzerine fabrika, üretim durdurularak, kapatıldı.

Fabrikada çalışan 155 işçinin evlerinde karantinaya alındığı belirtildi.

