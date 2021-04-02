Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta İnağzı Mahallesi’nde bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında sabah saatlerinde kömür üretimi sırasında göçük meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, işçilerden 51 yaşındaki Naci Şekerci, göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından çıkarılan Şekerci, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şekerci, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şekerci'nin emekli olduktan sonra maden ocağında çalışmaya devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.