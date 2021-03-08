Zonguldak'ta ekmek zammına ihtiyati tedbir kararı

Zonguldak'ta ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zammın yürütmesi durduruldu.

Zonguldak Valiliği, ekmek fiyatının yapılan zamla 2 liraya yükseltilmesine itiraz ederek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde zammın geri çekilmesi için dava açtı. Valiliğin ihtiyati tedbir talebini kabul eden mahkeme, karar verilinceye kadar yeni ekmek fiyat tarifesinin uygulanmasını durdurdu.

Kararın ardından, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 2 liraya yükseltilen ekmeğin, yeniden 1,5 liradan satışa sunulması bekleniyor.