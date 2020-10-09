Zonguldak'ta Covid-19 vakaları: Fabrika ve maden işçilerinin testi pozitif çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki organize sanayi bölgesinde birinde 450, diğerinde 250 kişinin çalıştığı iki tekstil fabrikasında, işçilerden bazılarında Covid-19 tespit edildi.

DHA'daki habere göre, 450 kişinin çalıştığı fabrikada 10, diğer fabrikada ise 30 işçinin Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.

Pazartesi günü itibariyle fabrikalarda üretim durdurulduğu ve tüm işçilerin evlerinde karantinaya alındığı söylendi. Test sonuçları açıklandıkça iki fabrikada Covid-19'a yakalanan işçi sayısı 78’e yükseldi. İşçiler, evlerinde ve hastanelerde tedaviye alındı. Temaslı olan işçilerin de evlerinde karantina altında tutulduğu belirtildi.

Çaycuma'da temaslı sayısı artıyor

Pusula Gazetesi'nde yer alan habere göre ise, Memur Sen ve Diyanet Sen Çaycuma İlçe Temsilcisi Kenan Tunç’un Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İmza Gazetesi'ndeki habere göre de, Çaycuma ilçesinde bir okul müdürünün Covid-19 testi pozitif çıktı. Okulda çalışan bir memur ile bir personele filyasyon uygulanmasına karar verildi. Okul müdürünün Çaycuma Devlet Hastanesi'ne yatışı yapılarak tedavisine başlandı.

Ereğli'ye de sıçradı

Ereğli İlçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi Müdürlüğü'nde çalışan 320 maden işçisine de Covid-19 testi yapıldı. Testlerin ardından 19 işçinin testi pozitif çıktı.

HalkınSesi'nde yer alana habere göre, bu işçilerle bağlantılı olan kişiler de izolasyona alındı.

Virüsün bulaşabileceği potansiyel yer olan maden ocakları olduğu söyleniyor.