Zonguldak'ta iş cinayeti: Maden ocağında göçük altında kalan maden işçisi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta maden ocağında çalışan 29 yaşındaki Fatih Kafkas, maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Zonguldak'ta TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında  çalışan 29 yaşındaki Fatih Kafkas, maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kaldı. 

İki çocuk babası olan Kafkas, yaşamını yitirdi.