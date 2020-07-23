Zonguldak'ta TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan 29 yaşındaki Fatih Kafkas, maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kaldı.
İki çocuk babası olan Kafkas, yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ta iş cinayeti: Maden ocağında göçük altında kalan maden işçisi yaşamını yitirdi
Zonguldak'ta maden ocağında çalışan 29 yaşındaki Fatih Kafkas, maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Zonguldak'ta TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan 29 yaşındaki Fatih Kafkas, maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kaldı.
İki çocuk babası olan Kafkas, yaşamını yitirdi.