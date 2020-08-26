Zonguldak'ta AVM'de koronavirüs: İki mağaza kapatıldı

Zonguldak'ta "Esas 67 Burada" adlı alışveriş merkezindeki iki mağaza çalışanlarının Covid-19'a yakalanması nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.

İHA'nın haberine göre, kentte en fazla ziyaretçisi bulunan Esas 67 Burada Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 2 mağaza çalışanı koronavirüse yakalandı. İddiaya göre AVM'de bulunan 2 mağaza çalışanında hastalık belirtileri görüldü. Filyasyon ekipleri mağazalarda çalışma başlattı. Hastanede yapılan testleri pozitif çıkan mağaza çalışanları ve temas ettikleri kişiler karantinaya alınırken 2 mağazanın tedbir amaçlı kapatıldığı öğrenildi.