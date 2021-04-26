Zlatan Ibrahimovic'e bahis soruşturması

39 yaşındaki İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'e bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda anlaşma yaptığı iddiasıyla disiplin soruşturması açıldı.

Sputnik'in İsveç basınından aktardığı habere göre, Ibrahimovic'in "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı, bu nedenle spordan men ve yüklü miktarda para cezalarına çarptırılabileceği öne sürüldü.

Milan ile sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla 17 lig maçında 15 gole imza attı.