Ziyaret sonrası HDP ve SP'den açıklamalar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyareti sonrası kısa bir açıklama yaptı.

Buldan yeni bir program başlattıklarını, bunun "demokrasi programı" olduğunu söyleyerek "Siyasi parti olarak ilk görüşmemizi Saadet Partisi ile yaptık. Daha sonra CHP, İyi Parti daha sonra belki randevu isteyeceğiz ama Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile de görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmenin elbette ki Türkiye’deki demokratik güç birliğine büyük bir katkı sunacağı kanaatini paylaşıyoruz. İçeride Sayın Temel Karamollaoğlu ile Türkiye’nin temel meselelerini konuştuk. Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz başta olmak üzere, hukuk alanında yaşanan sorunlar, haksız tutuklamalar, Selahattin Demirtaş kararı, bunun yanında Türkiye’nin yoksulluk meselesi, aş, iş, sefalet meselesi yani Türkiye’nin temel meseleleri bunlar. Biz Saadet Partisi ile bugün bu konuları biraz istişare ettik” dedi.

Buldan: 'Çözüm sürecinin başlamasına dair ibare yok'

Bir gazetecinin AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili Karamollaoğlu’nun görüşünün ne olduğu yönündeki sorusuna Buldan “AİHM kararı acilen uygulanması gereken bir karardır. Sayın Karamollaoğlu da bu konudaki görüşlerini ifade etti ama kendi görüşlerini kendisine sorsanız kendi açıklarsa daha isabetli olur. Ancak biz bu konuyu gündeme getirdik tabii ki” diye yanıt verdi.

Buldan "Yeni bir çözüm süreci başlıyor mu" sorusunu ise “Hayır. Türkiye’nin demokratikleşmesi ve sorunlarını konuştuk. Bir çözüm süreci ortada yok, bunun başlamasına dair bir ibarede yok ortada” diye yanıtladı.

Ziyaretlerinin bir ittifak görüşmesi olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise Buldan “Demokrasi ittifakı. Yol temizliği dediğimiz hukuk alanında, demokrasi alanında, haksız tutuklamalar meselesi, ekonomik kriz meselesi bütün bunları bir demokrasi ittifakı çerçevesinde konuşuyoruz. Başka bir ittifak söz konusu değil” dedi.

SP: Bütün siyasi partilerle konuşmayı önemsiyoruz

Görüşmenin ardından SP Genel Merkezi'nden Parti Sözcüsü Birol Aydın imzalı yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Milletimiz, son zamanlarda toplumsal kamplaşma ve kutuplaşmanın sona erdirilmesine dair çaba ve adımlardan memnuniyet duymaktadır. Bu kapsamda bütün toplumsal kesimler, STK'lar ve siyasi partilerden Türkiye'de bir uzlaşı ve hoşgörü iklimine dönük adımlar atmasını beklemektedir" denildi.

Açıklamada "Saadet Partisi, milletin bu beklentisi kapsamında; milletimizin ve ülkemizin sorunlarını ortak yaşama iradesi doğrultusunda bütün siyasi partilerle konuşmayı ve müzakere etmeyi önemsemektedir. Halkların Demokratik Partisi'nin bugün partimize yapmış olduğu ziyarette ülkemizin ve insanımızın çözüm bekleyen sorunları karşılıklı olarak konuşulmuştur. Yapılan ziyaretin uzlaşı ve hoşgörü iklimine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.