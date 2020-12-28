Ziya Selçuk’un sokağa çıkma yasağından haberi yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 bin EBA destek noktası kurduklarını ve günde 3 milyon canlı ders verildiğini belirterek, "Bu sayılarla dünya birincisiyiz" dedi.

Gaziantep’te 60 bin tabletin dağıtımının başlanmasına ilişkin “lansman” toplantısında konuşan Selçuk “14 bin EBA destek noktası kurduk. Bunun sayısı gün geçtikçe artıyor. Canlı derslerde günlük 3 milyon dersten bahsediyoruz. Bu sayılarla dünya birincisiyiz” dedi.

Öğrencilerin üçte ikisini dışarı atan rekor

Selçuk’un online eğitimde başarılıyız, dünyada birinciyiz iddiaları "yapılan" eğitimin hacmine dayanıyor. Gerçekten de Türkiye'nin online eğitim içinde derslere katabildiği ilk ve orta öğrenimdeki öğrenci sayısı dünya çapında bir rekor. Ve bu rekorun çok basit bir nedeni var: Bunun iki katı kadar öğrencinin sistemle hiçbir ilgisi yok.

Dünya üzerinde öğrencilerinin üçte ikisini eğitimin dışında bırakmayı göze alarak çevrimiçi eğitime geçen bir başka ülke yok!

Bakan başarılarını sıralarken EBA noktalarını da andı. Ülke çapında 14 bin EBA noktası kurduklarını söyleyen Selçuk bu noktaların çoğunlukla kullanım dışı olduğunu anmadı bile. Geçtiğimiz aylarda bazı EBA noktalarına ulaşmış, ne durumda olduklarını haberleştirmiştik.

EBA destek noktalarına ne zaman gidecekler?

Daha vahimi, bakanın EBA destek noktalarından söz ederken çok önemli bir "detay"ı unutması. Hafta içi 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle saat 13.00'e kadar ilk ve orta öğrenimdeki çocukların evlerinden çıkması mümkün değil. Ve yine saat 16.00'dan sonra da evlerine dönmek zorundalar. Dolayısıyla gün içindeki derslere katılım açısından kurulu EBA noktalarının hiçbir anlamı yok.

EBA TV var diye aynı müfredattan sorumlular

Eşitsizliği artıran bir başka durum da interneti ve bilgisayarı olmadığı için canlı derslere katılamayan öğrencilerin de, dersler EBA TV’de anlatılıyor dşye aynı müfredattan sorumlu tutulmaları. EBA TV’de öğrencilerin soru sorma ve anlatıcıyla iletişime geçme imkanları yok. Canlı derse katılan öğrencilerle ve katılamayan öğrencilerin aynı müfredattan sorumlu görülmesi eşitsizliği derinleştiriyor.

Dünya umursamazlık rekoru!

Çevrimiçi eğitimde "dünyaya meydan okuyan" vurdumduymazlık yapılan çalışmanın kalitesine de yansıyor. MEB geçtiğimiz dönem ilk defa EBA'yı duyurduğunda ders uzunlukları 40 dakika olarak belirlenmişti. Bu uzunluk dünya çapında benimsenen standartların neredeyse iki katı.

Çevrimiçi ya da TV yayınından ders izleyen çocukların konsantrasyon süresi gözetilerek önerilen süre çoğu yerde 20 dakika. Nitekim bu yıl yüzyüze eğitime bir kez daha ani olarak ara verildiğinde süre 30 dakika olarak belirlendi.

Sahada yaşanan sorunlarsa belli ki bakanın gündemine hiç girmiyor. Pek çok okulda dersler öğretmenlerin fiziksel koşulları, internet bağlantılarındaki sorunlar ve hatta elektrik kesintileri yüzünden aksıyor.

Öğrencilerinin yarısından fazlasını yok sayan, ders süreleri, internet altyapısı gibi konularda hiçbir hesap yapmayan bir uygulama dünya rekoru kırıyor! Dünya umursamazlık rekoru.