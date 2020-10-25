Ziya Selçuk'u eleştiren AKP'li başkan hakkında soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, AKP İlçe Kongresi'nde konuşan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ın konuşmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında Hazım Caner Can’ın torpil iddiası yalanlanırken, Can hakkında hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu.

Açıklama şöyle:

"Ankara ili Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenimizin görevlendirme süreçleriyle ilgili kamuoyu gündemine yansıyan mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Öğretmen görevlendirme süreçleri, ilgili mevzuat çerçevesinde, söz konusu eğitim kurumunun ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak planlanmakta olup Çamlıdere ilçemizdeki öğretmenlerimizin görevlendirme başvuruları da bu koşullar doğrultusunda değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir.



Öğretmenlerimizin 'sınav, eş durumu ve sağlık mazereti' gibi nedenlerle görev yeri değiştime talepleri yasal hükümlerce güvence altına alınmış haklarıdır. Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır."