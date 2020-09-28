Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: 'Her şey gayet güzel gidiyor'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "Şunu açık ifade edebilirim ki her şey gayet güzel gidiyor" dedi.

Giresun'un Dereli ilçesinde bir ilkokulu ziyareti sırasında gazetecilerin yüz yüze eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk "Biz emin olun gün gün takip ediyoruz. Her gün ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz diye. Şunu açık ifade edebilirim ki her şey gayet güzel gidiyor. Tek tük problemler olmasına rağmen anında müdahale konusunda krize müdahale ekiplerimiz ve bu problemlerin nasıl çözüleceği konusunda yerelde çalışan ekiplerimiz hazırlar ve gerekeni yapıyorlar" dedi.

Selçuk "Önümüzdeki süreç elbette Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında tekrar ortaya konulacak. Ne tür bir yol haritası olacağını düşündüğümüzde, Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılması ile ilgili şartları izleyerek durumlara bakarak salgının seyrini ayrıntılı olarak inceleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte okulların açılması konusunda daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz" diye konuştu.