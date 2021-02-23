Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamada bulundu.

Salgının başından bu yana öğrencilerin eğitim hakkını ortadan kaldıran ve okulların açılması için gerekli adımları atmadığı eleştirilerine konu olan Selçuk, yaptığı son açıklamada, "Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı" ifadesini kullandı.