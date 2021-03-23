Ziya Selçuk: Salgın bitse de uzaktan eğitim kalıcı olacak

Salgının başından bu yana eğitim sistemini yerle bir eden, milyonlarca çocuğun eğitimden uzak kalmasına neden olan adımlara imza atan Milli Eğitim Bakanı, "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak" dedi.

"Eğitim yılı 1. dönemi itibarıyla; canlı ders düzenleyen öğretmen sayısı toplamı 884 bin 804 oldu. Öğrencilerin bu derslere katılım yüzdesi, ilkokul seviyesinde yüzde 66, ortaokul seviyesinde yüzde 73, lise seviyesinde yüzde 77 olarak gerçekleşti. Erken çocukluk eğitiminde, sürece ailenin katılımı önemli. Salgın sürecinde bu noktada önemli ilerleme kaydettik" diyen Selçuk, "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu" ifadesini kullandı.