Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Selçuk, "Okullarımızın açılması için her türlü hazırlığımızı yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz" dedi.
Ziya Selçuk: Okulların açılması için hazırlıklarımızı dikkatle devam ettiriyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması için hazırlıkların dikkatle devam ettiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Selçuk, "Okullarımızın açılması için her türlü hazırlığımızı yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz" dedi.