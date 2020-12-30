Ziya Selçuk: Müsterihim, okulları açmadık çünkü...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası toplantısında açıklamalarda bulundu.

Selçuk, "Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız" dedi.

Eğitimde yaşanan büyük kaosa karşın "Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim" diyen Selçuk, "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek" ifadesini kullandı.

Selçuk, "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz" diye konuştu.

Covid-19 aşısının eğitimi yüz yüze yapılmasının önünü açacağını söyleyen Selçuk "Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor" dedi. Selçuk "Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var" diye konuştu.