Ziya Selçuk: Kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz

Salgının başladığı mart ayından bu yana adeta eğitimi tasfiye eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlayacağını öne sürdüğü 15 Şubat'a ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Selçuk, "Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz" dedi.

Selçuk aynı mesajında, "Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500.000 hedefimize çok yakınız" ifadesini kullandı.