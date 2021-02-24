Ziya Selçuk ilk doz koronavirüs aşısını oldu

Öğretmenlere ilk doz aşı uygulaması bugün Çorum'da Arifegazili İlkokulu'nda başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arifegazili İlkokulunda ilk doz koronavirüs aşısını oldu.

Öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildiren Selçuk, "Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik" dedi.

Selçuk yüz yüze eğitime giren öğretmenlerin Şubat ayının son haftasından itibaren aşılanmaya başlanacağını duyurmuştu.