Ziya Selçuk: Ara tatil yok

Selçuk okulların ne zaman kapanacağına dair 'Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok' dedi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman kapanacağına dair "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok" dedi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında soruları yanıtlayan Selçuk "İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var" dedi.

Öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili ise Selçuk "Yaklaşık 100 binin altında, sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" diye konuştu.

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