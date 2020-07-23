Ziya Selçuk: Amacımız okulları açmak ve okulları açacağız

Milli Eğitim Bklanı Ziya Selçuk, CNN Turk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk olarak katıldı.

Yeni öğretim yılına ilişkin sorulara cevap veren Selçuk, okulların açılıp açılmaması tartışmalarına da değindi.

'Normalleşme döneminde eğitim kısıtı söz konusu olamaz'

Normalleşme döneminde okulların da açık olması gerektiğini söyleyen Selçuk, ''Şunu vurgulayarak söylemek isterim: Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirme noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz. Temel niyetimiz okulların açılması çünkü doğal olan budur. Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemalarda, çarşıda, pazarda, sokakta, sporda, sanatta vesaire, okullarla ilgili tümüyle bir kısıtın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp, en sağlıklı kararı çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için veririz'' diye konuştu.

Selçuk Ahmet Hakan'ın 31 Ağustos'ta okulların açılıp açılmayacağını sorması üzerine de "Onun hazırlığını yapıyoruz ve ona hazırız. Çok net'' cevabını verdi.

4 farklı senaryo

Okulların açılmasına ilişkin 4 farklı senaryoya sahip olduklarını söyleyen Selçuk, senaryoları okulların kısıtlamasız şekilde tamamen açık olması, okulların tamamen kapalı olması ve derslerin online olarak verilmesi, okulun belirli günlerde açık olması, sınıf mevcudunun farklı günlerde sınıfa gelmesi, ders saatinin azaltılması, müfredatın seyreltilmesi ve son olarak da sadece riskli illerde önlemlerin alınıp, kalanında kısıtlamasız sistemin uygulanması olarak açıkladı.