Ziya Selçuk: 15 Şubat'ta sizi okullara çağırmak istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve “Birlikte 23 Gün Etkinlikleri” tanıtım programına katıldı.

Bakan Selçuk okulların açılma tarihiyle ilgili, "15 Şubat'ta sizi okullara çağırmak istiyoruz" dedi.

Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza hep beraber döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarda görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz. Sevgili öğrencilerimiz, güzel evlatlarım tatiliniz 23 gün sürecek, uzun bir kış tatili olacak. Fırsat buldukça oyunlar oynayın, şarkılar, müzikler dinleyin, bol bol okuyun, mutlaka bir yerlere gidip gezin ve notlar alın, resim yapın ve kendinizi, ruhunuzu, zihninizi dinlendirmenin bir yolunu bulun" açıklamasında bulundu.