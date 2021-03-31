Ziraat Bankası'na Çin'den 400 milyon dolarlık kredi

Ziraat Bankası, Çin Exim Bank'tan kredi temin ettiğini açıkladı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Çin Exim Bank (The Export Import Bank of China) ile imzaladığı anlaşmayla 400 milyon dolar tutarında uygun maliyetli kredi alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Ağırlıklı olarak Çin ve Türkiye arasında dış ticaret gerçekleştiren firmalarımızın finansman ihtiyacına yönelik kullandırılacak olan kredi, Çin Kalkınma Bankası ile 2017 yılında imzalanan 600 milyon dolar tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin Bankaları ile olan yakın iş birliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıyor” denildi.